Компания «Магнитогор» арендовала складской комплекс «Октавиан» в Кузьмоловском

ООО «Магнитогор» арендовало 3,3 тыс. кв. м помещений в складском комплексе «Октавиан» в поселке Кузьмоловский Ленинградской области, расположенном рядом с границей Санкт-Петербурга. Консультантом сделки выступила компания Bright Rich | CORFAC International.

Как полагают в компании, переезд на новый склад позволит «Магнитогору» улучшить качество объекта. Оператор занимается ответственным хранением, предоставляет услуги приемки и отгрузки товаров, кросс-докинга.

Общая площадь складского комплекса «Октавиан» в Кузьмоловском составляет 59,4 тыс. кв. м. Объект находится близ Токсовского и Кузьмоловского шоссе, в семи километрах от КАД.

Андрей Цедрик