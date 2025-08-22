Рябоконь предложил повысить зарплаты учителям за счет субсидий частным школам

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь возмутился, почему город выделяет субсидии частным школам с платным обучением. Парламентарий предложил денежные средства направить на повышение заработных плат учителей городских школ.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Своим мнением на этот счет депутат поделился в личном Telegram-канале. В ходе «нулевых» чтений бюджета на 2026 год районные администрации запрашивают субсидии для частных школ. На одно такое учреждение размер материальной поддержки может превысить 200 млн рублей, общий размер стремится к миллиарду рублей.

Господин Рябоконь задался вопросом, решил ли Петербург вопросы с потребностями госшкол, чтобы выделять денежные средства частным. При этом стоимость обучения в последних может составить миллион рублей в год. С этим вопросом бюджетно-финансовый комитет обратился в Контрольно-счетную палату Петербурга.

«Со своей стороны отправил обращение в адрес профильного вице-губернатора с предложением рассмотреть возможность перераспределить средства, запрашиваемые на субсидии частным школам, на повышение зарплат учителям»,— написал Андрей Рябоконь.

Татьяна Титаева