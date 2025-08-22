Новый досуговый центр в Красном Бору получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового Дома культуры в городском поселении Красны Бор в Тосненском районе. Объект расположен на Горской улице, д. 6.

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в культурно-досуговом центре планируют открыть библиотеку, спортивный корпус и зрительный зал на 150 мест. В новом центре будут проходить концерты, выставки, мастер-классы, занятия спортом и кружки для детей и взрослых.

«Это будет место притяжения для жителей поселка и окрестных деревень, где можно заниматься творчеством, спортом, учебой или просто провести время вместе. Такой проект делает Красный Бор современным и удобным для жизни»,— прокомментировал ввод Дома культуры в эксплуатацию зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Объект построен по региональной программе «Развитие культуры в Ленинградской области», уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что областная прокуратура выявила нарушения в ходе строительства Дома культуры в Красном Бору.

Андрей Цедрик