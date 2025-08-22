На Фонтанке в центре Петербурга сгорел прогулочный катер, проводится проверка

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания прогулочного катера на реке Фонтанке в центре Петербурга. Чрезвычайное происшествие случилось на маломерном судне «Эдвард».

По данным регионального ГУ МЧС, пожар произошел в районе 21:30 около дома 51-53 по набережной реки Фонтанки. Горел по всей площади катер размером 2х5 метров. В транспортной полиции по СЗФО уточнили, что судно загорелось изнутри.

С огнем удалось справиться спустя около получаса силами 20 спасателей и четырех единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали. Причины в настоящий момент устанавливаются.

По факту произошедшего проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, уточнили в надзорном ведомстве.

Андрей Цедрик