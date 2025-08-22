В серийное производство грузовиков БАЗ в Шушарах инвестируют 6,5 млрд рублей

Объем инвестиций в серийное производство разработанных инжиниринговым центром Обуховского завода (входит в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») грузовиков БАЗ в промзоне Шушары составит 6,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на официального представителя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга сообщили «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным КППИиТ, запуск производства запланирован на 2025 год. Проектом занимается АО «Романов». Для производства компания арендует бывший завод Scania и MAN в Петербурге площадью 20,9 кв. м.

В настоящий момент первые образцы грузовиков БАЗ проходят эксплуатационные испытания. Серийное производство предполагается запустить в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного правительством СанктПетербурга, Минпромторгом РФ и АО «Романов». До конца года компания планирует выпустить не менее 200 автомобилей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Обуховский завод и БАЗ в течение двух лет работали над тем, чтобы создать гражданскую версию грузовой техники на основе военных разработок. Новинки должны заменить продукцию западных компаний.

Андрей Цедрик