Петербург с сентября свяжут самолетами с Самаркандом и Ташкентом

Авиакомпания «Аэрофлот» с 16 сентября запускает самолеты из Санкт-Петербурга в Самарканд и Ташкент. О расширении программы полетов сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Жители Петербург с 16 сентября смогут вылететь из Пулково в Самарканд. Самолеты будут летать по средам и пятницам. Рейсы в Ташкент запускаются с 17 сентября. Вылететь в столицу Узбекистана можно будет по четвергам и субботам.

«Аэрофлот» также запускает рейсы из Москвы в Бухару и Ургенч. В первый город самолеты будут летать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, во второй — по понедельникам, четвергам и субботам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что авиакомпании «Россия» аннулировали допуск к рейсам Санкт-Петербург — Душанбе.

Татьяна Титаева