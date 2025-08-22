Главные новости за 22 августа. Кубань, Крым и Адыгея

Крымский районный суд оштрафовал на 50 тыс. руб. местного жителя, который за вознаграждение наносил надписи «Нет в***е» на стенах, заборах и столбах в станице Варениковской.

Строительство АЭС на территории Краснодарского края в настоящее время не планируется. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Юрий Клесов.

Краснодарский край с 25 августа по 30 сентября 2025 года увеличит выплаты военнослужащим, заключающим контракт с Минобороны, до 3 млн руб.

На Кубани планируется строительство четырех солнечных электростанций общей мощностью 89,5 МВт. Они появятся в Армавире, Мостовском и Тихорецком районах, сообщил «Ъ-Кубань» заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Юрий Клесов.

Заместителем председателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции назначена Елена Глуходед. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 16 августа.

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на средства, в том числе на те, которые находятся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО «Каматрансойл», владельцу танкера «Волгонефть-212», и ООО «Кама Шиппинг».

Депутаты Госсовета Республики Крым единогласно приняли новый гимн региона. Глава конкурсной комиссии, замглавы Госсовета Сергей Цеков подчеркнул, что в гимне отражено ключевое событие в истории полуострова — воссоединение с Россией. Предыдущий гимн, написанный Алемдаром Карамановым и поэтессой Ольгой Голубевой, считался не соответствующим новым реалиям.

Виктор Вологдин назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда Республики Адыгея. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Полиция Краснодарского края инициировала проверку в отношении местного жителя, который публично выкрикивал лозунги националистической организации недружественного государства и уничтожил паспорт гражданина России.