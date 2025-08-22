В Краснодарском крае построят четыре солнечные электростанции

На Кубани планируется строительство четырех солнечных электростанций общей мощностью 89,5 МВт. Они появятся в Армавире, Мостовском и Тихорецком районах, сообщил «Ъ-Кубань» заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Юрий Клесов.

Фото: Роман Данилкин

По его словам, всего в Краснодарском крае реализуется восемь проектов по строительству генерирующих объектов с использованием солнечной энергии в семи муниципалитетах. Речь, в частности, идет о Краснодаре, Армавире, Крыловском, Лабинском, Мостовском, Северском и Тихорецком районах. В настоящее время уже действуют три объекта солнечной энергетики: электростанция в Лабинском районе на 44,1 МВт, электростанция на Краснодарской ТЭЦ на 2,035 МВт и электростанция в Крыловском районе на 1,024 МВт.

«Реализация вышеуказанных проектов позволит существенно повысить в Краснодарском крае процент генерации с использованием возобновляемой энергетики от общего краевого объема генерации, который достигнет отметки более 6%. Дополнительная генерация от возобновляемых источников энергии (до 180 МВт) внесет вклад в снижение дефицита электрической мощности в Краснодарском крае»,— говорит Юрий Клесов.

В то же время, согласно статистике, роль солнечных электростанций в общей энергосистеме Кубани достаточно мала и составляет всего 44,1 МВт, тогда как установленная мощность крупных электростанций, расположенных на территории края, составляет 2467,7 МВт. Так, главными источниками генерации в регионе являются тепловые электростанции, производящие 2350,7 МВт электроэнергии. Незначительную долю энергодефицита покрывают также гидроэлектростанции — 72,9 МВт.

Крупнейшими электростанциями Краснодарского края являются Краснодарская ТЭЦ, Сочинская ТЭС, Джубгинская ТЭС, Адлерская ТЭС, Ударная ТЭС, Краснополянская ГЭС и Белореченская ГЭС.

«В октябре прошлого года компания "Ростех" запустила в Крымском районе Кубани на полную мощность ТЭС “Ударная». Установленная мощность станции составила 560 МВт. В результате реализации данного инвестпроекта выработка станцией электроэнергии в год составит 3,5 млрд киловатт в час. Таким образом ТЭС "Ударная" увеличила годовую выработку электроэнергии в Краснодарском крае на 40%»,— подчеркнул господин Клесов.

Дмитрий Михеенко