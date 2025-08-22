Жителя Кубани оштрафовали за надписи «Нет в***е», которые он наносил за плату

Крымский районный суд оштрафовал на 50 тыс. руб. местного жителя, который за вознаграждение наносил надписи «Нет в***е» на стенах, заборах и столбах в станице Варениковской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Как следует из постановления суда, в телефоне фигуранта была обнаружена переписка в мессенджере Telegram, из которой понятно, что надписи он наносил за денежное вознаграждение в размере 8 тыс. руб. от неизвестного ему лица.

Судья квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), назначив ему максимально строгое наказание по данной административной статье.

Лия Пацан