В отношении жителя Кубани проводится проверка из-за порчи российского паспорта

Полиция Краснодарского края инициировала проверку в отношении местного жителя, который публично выкрикивал лозунги националистической организации недружественного государства и уничтожил паспорт гражданина России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Видео, на котором мужчина выкрикивает лозунги националистической организации и уничтожает паспорт, обнаружили сотрудники полиции во время мониторинга социальных сетей. В ОМВД России по Белореченскому району зарегистрировали материал и начали проверку.

Действиям жителя Краснодарского края дадут правовую оценку.

Алина Зорина