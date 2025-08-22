Суд арестовал средства владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212»

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на средства, в том числе на те, которые находятся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ООО «Каматрансойл», владельцу танкера «Волгонефть-212», и ООО «Кама Шиппинг». Сведения об этом содержатся в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исключением стали операции по перечислению денег, а также средства, которые предназначены для оплаты платежей по кредитным договорам с российскими банками, заключенным до принятия мер по обеспечению иска. Арест также не накладывается на выплаты работникам заработной платы и иные выплаты, связанные с трудовыми отношениями, уплату налогов, сборов, пеней, штрафов, административных штрафов, пошлин и других платежей, направленных на обеспечение непрерывности производственной деятельности.

Ранее, 13 августа, Арбитражный суд Краснодарского края на заседании удовлетворил иск Черноморско-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о взыскании с ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг» 49,46 млрд руб. ущерба, причиненного Черному морю в результате крушения танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии произошел разлив мазута. В море вылилось 2,4 тыс. т нефтепродуктов.

Алина Зорина