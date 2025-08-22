В Крыму утвердили новый гимн региона

Депутаты Госсовета Республики Крым единогласно приняли новый гимн региона. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель парламента Владимир Константинов отметил, что символично утвердить государственный символ 22 августа — в День Государственного флага России. Глава конкурсной комиссии, замглавы Госсовета Сергей Цеков подчеркнул, что в гимне отражено ключевое событие в истории полуострова — воссоединение с Россией.

Ранее предыдущий гимн, написанный Алемдаром Карамановым и поэтессой Ольгой Голубевой, считался не соответствующим новым реалиям. В ноябре 2024 года был объявлен конкурс на новый гимн, поступило 122 заявки, из которых 94 соответствовали условиям. Парламент уточнил, что принятая версия будет дорабатываться рабочей группой.

Анна Гречко