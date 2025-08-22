В Краснодарском крае не планируют строительство АЭС

Строительство АЭС на территории Краснодарского края в настоящее время не планируется. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Юрий Клесов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, в марте этого года появилась информация, что для строительства новой атомной электростанции «Южная» в ЮФО рассматриваются три площадки: одна в Краснодарском крае и две в Ростовской области. АЭС должна будет состоять из двух энергоблоков мощностью 2,4 тыс. МВт.

Как писал «Ъ-Кубань», в числе вероятной площадки для строительства АЭС рассматривается Ейский район. Согласно сообщению правительства РФ, первый энергоблок электростанции мощностью 1,2 ГВт планируют ввести в эксплуатацию в 2036 году. К 2042 году на АЭС «Южная» появится 10 энергоблоков, что обеспечит общую мощность 12 ГВт. Проект призван заменить Новочеркасскую АЭС, которая была исключена из планов в 2024 году из-за геополитических рисков и расположения близ границы.

В настоящее время, по информации регионального министерства ТЭК и ЖКХ, Краснодарский край относится к дефицитных по электроэнергии регионам. При этом, по словам Юрия Клесова, энергосистема Кубани характеризуется высоким удельным потреблением электроэнергии на душу населения, сопоставимым по величине Москвой и Санкт-Петербургом.

«Дефицит мощности — это общая проблема быстро развивающейся экономики Южного федерального округа. Нагрузку на сетевой комплекс оказывает динамичное развитие Краснодарского края и соседних субъектов Федерации, а также существенный прирост потребления электрической энергии населением, что обусловлено ростом уровня жизни и увеличением потребительского спроса в результате роста объемов вводимых в эксплуатацию площадей жилищного фонда, а также естественным приростом населения и миграционным притоком в регионе»,— рассказал «Ъ-Кубань» господин Клесов.

С целью снижения дефицита генерирующих мощностей на территории Кубани до 2030 года запланировано строительство энергоблока ПГУ (парогазовой установки) мощностью 480 МВт на Сочинской ТЭС, строительство энергоблока ПГУ мощностью 470 МВт на ТЭС «Кубанская» в Динском районе и строительство энергоблоков суммарной установленной мощностью 555 МВт на Ударной ТЭС. Кроме того, планируется продолжение эксплуатации существующего генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС установленной мощностью 161 МВт и расширение Краснодарской ТЭЦ за счет строительства к 2030 году новой паросиловой установки мощностью 150 МВт.

Дмитрий Михеенко