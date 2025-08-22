На Кубани заключившие контракт с 25 августа по 30 сентября получат 3 млн рублей

Краснодарский край с 25 августа по 30 сентября 2025 года увеличит выплаты военнослужащим, заключающим контракт с Минобороны, до 3 млн руб., сообщает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева региональная выплата в этот период вырастет на 600 тыс. руб. — с 1,5 до 2,1 млн руб.

Общая сумма в 3 млн руб. складывается из нескольких источников: 2,1 млн руб. выделяет край, 500 тыс. руб. доплачивают муниципалитеты Кубани и 400 тыс. руб. составляет федеральная выплата от Минобороны России.

Повышенные выплаты получат участники специальной военной операции, подписавшие контракт в указанный период от любого района Краснодарского края.

Параллельно в регионе ведут целевой набор операторов беспилотных летательных аппаратов в спецподразделения. Кандидатами могут стать жители до 35 лет, владеющие компьютером. Для них также действуют все меры поддержки участников спецоперации.

Лия Пацан