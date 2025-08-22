Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
И. о. председателя Верховного суда Адыгеи назначен Виктор Вологдин

Виктор Вологдин назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда Республики Адыгея. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кадровые изменения связаны с переводом Елены Глуходед на новую должность. Согласно указу президента от 16 августа 2025 года №565, она назначена заместителем председателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Виктор Вологдин начал карьеру в 1994 году с должности следователя отдела внутренних дел Майкопского горисполкома. С 1997 по 2001 год он работал заместителем прокурора в Майкопе. В надзорном ведомстве он продолжил работу в должности прокурора-криминалиста прокуратуры Республики Адыгея, а затем стал заместителем начальника следственного отдела.

В 2005 году Виктор Вологдин занял пост судьи Верховного суда. Должность он занимал до 2012 года. После этого его назначили заместителем председателя Верховного суда Республики Адыгея.

Алина Зорина

