Назначен новый зампредседателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции

Заместителем председателя Четвертого кассационного суда общей юрисдикции назначена Елена Глуходед. Соответствующий указ №565 подписал президент России Владимир Путин 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Торжественное представление прошло 22 августа. Председатель суда Евгений Кузин отметил высокий профессионализм нового руководителя и выразил уверенность в дальнейшем укреплении судебной системы округа.

Елена Глуходед окончила Северо-Осетинский госуниверситет. Работала помощником прокурора в Адыгее, с 2006 года — судья Верховного суда республики, где позже занимала должность заместителя председателя, а с июня 2025 года исполняла обязанности главы суда. Стаж юридической работы превышает 27 лет, судейской — более 18 лет.

Анна Гречко