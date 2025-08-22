Главные новости за 22 августа. Ростов-на-Дону и область

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Вячеславу Поповичу, участнику украинского националистического батальона. Его приговорили к 27 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

В Ростовской области уверенность в том, что найдут высокооплачиваемую работу в ближайшие три месяца, выразили 72% жителей. Вместе с тем 21% опрошенных дончан сомневаются в успешном трудоустройстве в ближайшей перспективе.

Сельхозорганизации Ростовской области сократили отгрузку зерновых и зернобобовых культур почти вдвое за январь-июль 2025 года до 2,1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ЮФО в целом показал снижение объемов поставок зерновых на 38,5% до около 6 млн тонн за семь месяцев.

В Ростовской области к пожизненному лишению свободы приговорен местный житель за убийство и совершение особо тяжких преступлений в отношении 8-летней школьницы в станице Ольгинской.

На Дону количество преступлений среди мигрантов выросло на 15%. Количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в регионе, превысило 65 тыс. человек, увеличившись на 21%.

В Ростовской области за первое полугодие 2025 года произошло 15,9 тыс. дорожно-транспортных происшествий, что на 10,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

Правительство Ростовской области увеличит финансирование развития водоснабжения в 2026 году почти на 67% до 4,8 млрд руб. против 2,9 млрд руб. в 2025 году.