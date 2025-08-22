Донские хозяйства снизили реализацию зерновых на 50% из-за потерь

Сельхозорганизации Ростовской области сократили отгрузку зерновых и зернобобовых культур почти вдвое за январь-июль 2025 года до 2,1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Росстат.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По информации ведомства, ЮФО в целом показал снижение объемов поставок зерновых на 38,5% до около 6 млн тонн за семь месяцев. Только Адыгея и Астраханская область продемонстрировали рост. Республика увеличила отгрузки практически вдвое до 149,2 тыс. тонн.

По пшенице ситуация оказалась еще хуже. Донские хозяйства уменьшили объемы в 2,1 раза до 1,8 млн тонн. Южные регионы отстали от прошлогодних показателей на 42% (4,5 млн тонн), хотя Адыгея нарастила поставки в 2,3 раза.

Реализация масличных культур на юге России также упала — до немногим более одного млн тонн, что на 36% меньше прошлого года. В Ростовской области продажи сократились на 40% до 415,4 тыс. тонн.

Рынок кукурузы на зерно «просел» наполовину — общий объем реализации за семь месяцев составил 343,3 тыс. тонн. Ростовская область уменьшила поставки на 27% до 100,5 тыс. тонн.

В сезоне 2024-25 годов потери зерновых на Дону из-за заморозков и засухи достигли 30%, пострадало около одного млн га посевов. В ходе уборочной кампании 2025 года донские хозяйства показали урожайность по ранним зерновым и зернобобовым культурам почти на 22% ниже уровня прошлого года — 25,9 ц/га против 33 ц/га.

Валентина Любашенко