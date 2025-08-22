На Дону количество накопительных счетов увеличилось на 25%

В Ростовской области количество накопительных счетов, открытых в ВТБ, за первые семь месяцев 2025 года увеличилось на 25%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С начала года счета открыли 176 тыс. жителей региона, а всего дончане открыли за этот период открыли порядка 200 тыс. накопительных счетов.

По данным экспертов, финуслуга пользуется спросом у разных категорий населения области, в том числе у молодых семей и представителей старшего поколения, формирующих финансовую подушку.

Рост популярности продукта также связывают с востребованностью технологичных форматов управления финансами