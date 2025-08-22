На Дону к пожизненному заключению приговорили убийцу 8-летней школьницы

В Ростовской области к пожизненному лишению свободы приговорен местный житель за убийство и совершение особо тяжких преступлений в отношении 8-летней школьницы в станице Ольгинской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126 «Похищение», ч. 5 ст. 131 «Изнасилование», ч. 5 ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера» и ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как ранее сообщал «Ъ», трагедия произошла 17 мая в станице Ольгинской Аксайского района. Вечером второклассница ушла в магазин и не вернулась. Через несколько часов тело ребенка нашли в лесополосе.

В ночь на 18 мая Руслан Шингирей, проживающий в соседнем поселке Дорожный, дал признательные показания. 19 мая Аксайский районный суд арестовал его на два месяца по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В тот же день школьницу похоронили.

Наталья Белоштейн