Ростовская область увеличит расходы на водоснабжение до 4,8 млрд рублей

Правительство Ростовской области увеличит финансирование развития водоснабжения в 2026 году почти на 67% — до 4,8 млрд руб. против 2,9 млрд руб. в 2025 году. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антонину Пшеничную.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Пшеничной, из запланированной суммы 1,01 млрд руб. поступит из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», остальные 3,86 млрд руб. выделят из областной казны. В 2025 году федеральное софинансирование составило 897,5 млн руб.

«Министерство ЖКХ Ростовской области учитывает влияние климатических изменений на водоснабжение региона. В условиях учащающихся засух и других экстремальных явлений принимаются меры по адаптации инфраструктуры и рациональному использованию водных ресурсов. Ведется мониторинг ситуации, модернизация систем водоснабжения и взаимодействие с профильными организациями для минимизации возможных рисков»,— пояснила министр.

По данным ведомства, в 2024 году нецентрализованным водоснабжением и подвозом воды пользовались 217,5 тыс. жителей региона при общей численности населения 4,2 млн человек. Средний износ водопроводных сетей достигает 77,9%.

Валентина Любашенко