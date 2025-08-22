На Дону в успешном трудоустройстве осенью уверены 72% жителей

В Ростовской области уверенность в том, что найдут высокооплачиваемую работу в ближайшие три месяца выразили 72% жителей. Вместе с тем 21% опрошенных дончан сомневаются в успешном трудоустройстве в ближайшей перспективе. Результаты исследования «Ъ-Ростов» предоставила пресс-служба портала hh.ru.

По информации аналитиков, 7% участников опроса затруднились оценить свои карьерные возможности. По сравнению со вторым кварталом 2025 года доля уверенных в трудоустройстве жителей региона сократилась на один процентный пункт. При этом количество пессимистично настроенных соискателей увеличилось на три пункта.

«Наибольшие опасения испытывают представители ИТ-отрасли — 34% айтишников сомневаются в возможности найти работу с достойным заработком до конца лета. Также неуверенность демонстрируют специалисты сферы искусства и маркетинга — по 27% в каждой области. Пессимизм характерен для работников закупочной деятельности (25%), топ-менеджеров (21%) и сотрудников аграрного сектора (21%)»,— приводятся в сообщении, подготовленном по запросу «Ъ-Ростов», данные представителей платформы hh.ru.

Несмотря на негативные тенденции в отдельных профессиональных областях, эксперты отмечают позитивную динамику на региональном рынке труда в целом.

Валентина Любашенко