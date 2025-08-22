Более 1 млн человек доверили свои средства негосударственному пенсионному фонду ВТБ

Негосударственному пенсионному фонду ВТБ свои средства по программе досрочных сбережений доверили более миллиона клиентов. С момента запуска программы сумма достигла 70 млрд руб. По итогам первых шести месяцев 2025 года промежуточная доходность этих средств превысила 26%. Таким образом, на каждые вложенные 4 рубля это 1 рубль сверху.

До конца августа около 620 тыс. участников ПДС, которые присоединились к программе в 2024 году, получат 15,5 млрд руб. государственного софинансирования. По данным Минфина России, всего на господдержку по ПДС государство направит почти 52 млрд руб.

Программу долгосрочных сбережений запустили в апреле 2024 г. Клиенты фонда, заключившие договор долгосрочных сбережений, могут узнать предварительную информацию о сумме господдержки. На размер господдержки влияют взносы по ПДС, которые участники программы внесли на счета в 2024 году, а также их совокупный среднемесячный доход по данным Федеральной налоговой службы. Господдержка отобразится на счетах клиентов в течение одного рабочего дня после поступления в фонд средств из федерального бюджета