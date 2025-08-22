В Ростове осудили боевика украинского нацбатальона

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Вячеславу Поповичу, участнику националистического батальона «Айдар» (деятельность признана террористической и запрещена на территории России). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Получивший российский паспорт житель Херсонской области в октябре 2023 года пересек границу Украины в Белгородской области, чтобы поступить на службу в ВСУ. В должности гранатометчика Попович участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации на территориях ДНР и ЛНР и был пленен 20 мая 2024 года, спустя 10 дней после прохождения обучения по использованию оружия и взрывных устройств в рядах ВСУ.

Поповича обвиняли по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.3 УК РФ (участие в террористической организации). Приговором суда ему назначено 27 лет строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Константин Соловьев