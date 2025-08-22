На Дону количество преступлений среди мигрантов выросло на 15%
В Ростовской области количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, превысило 65 тыс. человек, увеличившись на 21%. Об этом сообщила врио начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России подполковник полиции Виктория Григорьева.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Причиной роста миграционного потока стало наличие вакансий в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности, а также ограничения в соседних регионах, которые стимулируют мигрантов переориентироваться на Донской регион»,— заявила госпожа Григорьева.
По словам подполковника, за период с января по август 2025 года правоохранительные органы выявили свыше 10 тыс. нарушений миграционного законодательства. Это на треть больше прошлогодних показателей.
Вдвое увеличилось число административных правонарушений, связанных с юридическими лицами и работодателями. Возбуждено 171 уголовное дело. Общее количество зафиксированных преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло на 15%, из которых 60% составляют кражи и незаконный оборот наркотиков.
Виктория Григорьева отметила, что продолжается работа по урегулированию правового статуса мигрантов.