В Ростовской области снизилось число аварий на дорогах до 15,9 тысяч

В Ростовской области за первое полугодие 2025 года произошло 15,9 тыс. дорожно-транспортных происшествий, что на 10,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По информации ведомства, количество аварий с пострадавшими или погибшими участниками составило 1,1 тыс. человек, что на 12,4% ниже уровня прошлого года. Почти 14,8 тыс. случаев из общего числа ДТП завершились только материальным ущербом — на 10,5% меньше прошлогоднего показателя.

«В отношении водителей, признанных виновными в ДТП с пострадавшими, в текущем году возбудили более тысячи уголовных или административных дел по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть) и ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушения, повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью),— пояснили в региональном ГУ МВД.

Валентина Любашенко