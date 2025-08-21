Ростовская АЭС

«Атомные» гранты позволяют реализовать социально значимые проекты, направленные на развитие городов и улучшения качества жизни жителей атомных территорий.

В Волгодонске (городе расположения Ростовской АЭС) при поддержке атомщиков стартовал очередной социальный проект волонтеров-медиков и Волгодонского сестричества* «Сестры милосердия – жизнь как служение». Он направлен на улучшение качества оказания помощи больным, в том числе тяжелым пациентам, требующим особого ухода. В рамках проекта сестры милосердия будут обучать волонтеров-медиков – студентов Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ - практическим навыкам работы младшей медицинской сестры по уходу за лежачими и тяжело больными пациентами. Этот опыт очень востребован в больницах и социальных учреждениях города.

В проекте принимают участие 20 студентов из числа волонтеров-медиков. По окончании проекта, который завершится в конце ноября, ребята смогут помогать ухаживать за больными и маломобильными пациентами в Больнице скорой медицинской помощи и социальных учреждениях Волгодонска.

Инициатор проекта - региональная общественная экологическая организация «Зеленый город» (руководитель Татьяна Недоступенко), стала победителем конкурса социально значимых проектов Фонда «АТР АЭС».

«В рамках проекта сестры милосердия не только передадут опыт и навыки ухода за пациентами, но и научат студентов милосердию и доброте. Это продолжение нашей работы, начатой в рамках «Школы милосердия» и «Движение милосердия», а также проекта «Школа первой помощи – бережливое отношение к жизни другого человека», который был реализован в этом году при поддержке Госкорпорации «Росатом» - рассказала руководитель проекта, заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи Волгодонска Татьяна Недоступенко.

В рамках проекта «Школа первой помощи», который был завершен в мае 2025 года, около 700 жителей Волгодонска - студенты, школьники, работники предприятий и организаций - научились проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечение, оказывать помощь при травмах, ухаживать за новорожденными, действовать в чрезвычайных ситуациях.

«При поддержке грантов Госкорпорации «Росатом» и фонда АТР АЭС в Волгодонске реализуются проекты, актуальность которых подсказана временем и запросом жителей города и соседних территорий. Здравоохранение — эта именно та область, которая всегда вызывает отклик и требует поддержки, кроме того медики активно внедряют в работу волонтерские практики. Ростовская АЭС в рамках благотворительности также оказывает существенную поддержку учреждениям здравоохранения Волгодонска — это ремонт, оснащение новым оборудованием, помощь в улучшении организации работы. 70 процентов от всего объема благотворительности атомной станции направляется в медицину. С проектами «Зеленого города» мы движемся в одном направлении — в направлении развития нашего атомного города и помощи его жителям», - отметила и.о. заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба.

Волонтерское движение в России переживает период активного роста и трансформации. Всё больше граждан вовлекаются в добровольческие акции, помогая другим и внося вклад в развитие общества. Эта тенденция поддерживается на государственном уровне, что способствует формированию благоприятной экосистемы для развития социальных институтов. Так, число принявших участие в мероприятиях федерального проекта «Мы вместе» превысило 19,8 млн за полгода.