В Ростове ВТБ проведет стажировку для 320 начинающих специалистов

Банк ВТБ объявил о старте новой программы оплачиваемых стажировок ВТБ Юниор в своем головном офисе и региональных отделениях. В Ростове обучение пройдут 320 начинающих специалистов, что делает донскую столицу одним из лидеров по этому показателю. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В 2025 году программа стажировок будет проходить в два потока по полгода каждый. Отбор на первый поток продолжается, уже получено более 7 тыс. заявок на участие. Стажировка пройдет с июля по сентябрь.

Во время обучения начинающие специалисты поработают над реальными бизнес-задачами и проектами под руководством наставников, которые помогут с карьерным планированием и поделятся экспертными знаниями. Самые успешные стажеры получат возможность продолжить карьеру в банке.

«Эта программа уже давно зарекомендовала себя как один из действенных каналов привлечения в банк талантливой молодежи, предоставляя возможность начать успешную карьеру в одном из крупнейших банков страны»,— отметил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков.

Программу ВТБ Юниор в головном офисе реализуется с 2015 года, а в сети банка — с 2019 года. Отмечается, что в 2025 году к ней присоединятся 547 специалистов из 82 городов России.