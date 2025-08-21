Главные новости за 21 августа. Кубань, Крым, Адыгея
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Кубани предотвратили заказное убийство. 34-летний житель Краснодара, на почве ревности к 20-летней подруге бывшей супруги, попросил знакомого найти исполнителя убийства по найму.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях в отношении школьницы в одном из магазинов Краснодара.
В Сочи задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в оказании небезопасной услуги джипинга, в результате которой погибли два человека и еще шестеро пострадали.
Из-за возгорания в Севастополе в районе Камышового шоссе перекрыто движение транспорта. Маршруты автобусов скорректированы.
Прокуратура Кубани поставила на контроль строительство новой ветки Троицкого группового водопровода от Новороссийска до Кабардинки. Сейчас объект находится на завершающем этапе — готовность составляет 93%.
Верховный суд РФ отказал городской думе Новороссийска в удовлетворении кассационной жалобы по делу о выдаче разрешений на строительство.
В Темрюкском районе чиновники вернули деньги за использование служебных машин.
Национализированный пансионат «Крымская весна» в Судаке выставлен на продажу за 500 млн руб. через электронный аукцион.
В Краснодарском крае рост тарифов на услуги такси в последние месяцы связывают с дисбалансом спроса и предложения на фоне ограничений интернета.