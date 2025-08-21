Главные новости за 21 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Кубани предотвратили заказное убийство. 34-летний житель Краснодара, на почве ревности к 20-летней подруге бывшей супруги, попросил знакомого найти исполнителя убийства по найму.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях в отношении школьницы в одном из магазинов Краснодара.

В Сочи задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в оказании небезопасной услуги джипинга, в результате которой погибли два человека и еще шестеро пострадали.

Из-за возгорания в Севастополе в районе Камышового шоссе перекрыто движение транспорта. Маршруты автобусов скорректированы.

Прокуратура Кубани поставила на контроль строительство новой ветки Троицкого группового водопровода от Новороссийска до Кабардинки. Сейчас объект находится на завершающем этапе — готовность составляет 93%.

Верховный суд РФ отказал городской думе Новороссийска в удовлетворении кассационной жалобы по делу о выдаче разрешений на строительство.

В Темрюкском районе чиновники вернули деньги за использование служебных машин.

Национализированный пансионат «Крымская весна» в Судаке выставлен на продажу за 500 млн руб. через электронный аукцион.

В Краснодарском крае рост тарифов на услуги такси в последние месяцы связывают с дисбалансом спроса и предложения на фоне ограничений интернета.