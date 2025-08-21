Рост цен на такси в Краснодарском крае связывают с ограничениями интернета
В Краснодарском крае рост тарифов на услуги такси в последние месяцы связывают с дисбалансом спроса и предложения на фоне ограничений интернета. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на представителя общественного совета по развитию такси Антона Цыбульникова.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
По словам эксперта, в условиях нестабильного подключения к мобильной сети таксисты не могут принимать заказы через агрегаторы.
«Пользователи пытаются вызвать такси или через Wi-Fi, или по старинке, по номеру телефона. В этот момент цена на поездку может вырасти в три раза»,— отметил господин Цыбульников.
Сильнее всего ограничения влияют на работу такси в Краснодаре. Водители адаптируются к новым условиям: принимают заказы возле точек с публичным Wi-Fi и после выполнения поездки завершают там же. Также рекомендуется переключение сети на 2G, что позволяет оформить заказ полностью.
Ограничения на мобильный интернет в крае действуют с июня 2025 года при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». По информации оперативного штаба Кубани, ограничения помогают снизить риски для населения и объектов стратегического значения.
Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный заявил, что операторы связи восстановят доступ к мобильному интернету сразу после устранения угрозы атак беспилотников.