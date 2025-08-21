Рост цен на такси в Краснодарском крае связывают с ограничениями интернета

В Краснодарском крае рост тарифов на услуги такси в последние месяцы связывают с дисбалансом спроса и предложения на фоне ограничений интернета. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на представителя общественного совета по развитию такси Антона Цыбульникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По словам эксперта, в условиях нестабильного подключения к мобильной сети таксисты не могут принимать заказы через агрегаторы.

«Пользователи пытаются вызвать такси или через Wi-Fi, или по старинке, по номеру телефона. В этот момент цена на поездку может вырасти в три раза»,— отметил господин Цыбульников.

Сильнее всего ограничения влияют на работу такси в Краснодаре. Водители адаптируются к новым условиям: принимают заказы возле точек с публичным Wi-Fi и после выполнения поездки завершают там же. Также рекомендуется переключение сети на 2G, что позволяет оформить заказ полностью.

Ограничения на мобильный интернет в крае действуют с июня 2025 года при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». По информации оперативного штаба Кубани, ограничения помогают снизить риски для населения и объектов стратегического значения.

Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный заявил, что операторы связи восстановят доступ к мобильному интернету сразу после устранения угрозы атак беспилотников.

Анна Гречко