На Камышовом шоссе перекрыли движение транспорта из-за пожара в Севастополе

Из-за возгорания в Севастополе в районе Камышового шоссе перекрыто движение транспорта. Маршруты автобусов скорректированы, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Сейчас пожарные тушат три больших очага возгорания в районе Камышового шоссе, на участке от железнодорожного моста до Фиолентовского кольца. Площадь пожара составляет 12 га.

Огонь почти полностью уничтожил ресторан «Гастрономика». Спасатели не допустили распространения на автозаправочную станцию, расположенную рядом. Также горит трава на склоне СНТ «Килен-балка», есть угроза для частных домов. Пожару присвоен четвертый максимальный рейтинг.

По словам Михаила Развожаева, тушение осложняет сильный ветер. Работает авиация МЧС и ожидается пожарный поезд КЖД. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Алина Зорина