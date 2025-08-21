В Краснодаре полиция предотвратила заказное убийство из ревности

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю предотвратили заказное убийство. 34-летний житель Краснодара, на почве ревности к 20-летней подруге бывшей супруги, попросил знакомого найти исполнителя убийства по найму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Знакомый жителя Краснодара согласился помочь в поиске исполнителя, но обратился в правоохранительные органы. Все последующие действия проходили под контролем оперативников кубанского главка МВД.

Во время встречи с посредником заказчик передал 500 тыс. руб. в качестве аванса. Полицейские сделали постановочные снимки с места якобы совершенного преступления, на которых была запечатлена загримированная девушка. После получения фотографий организатор передал знакомому еще 500 тыс. руб.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый задержан и передан следователям.

Алина Зорина