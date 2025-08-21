В Сочи задержали подозреваемого по делу о смертельном джипинге

В Сочи задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в оказании небезопасной услуги джипинга, в результате которой погибли два человека и еще шестеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным следствия, фигурант предоставлял платную услугу джипинга гражданам. В районе села Солохаул Лазаревского района Сочи 17 августа 2025 года при перевозке туристической группы автомобиль «УАЗ» превысил скорость, в результате чего наехал на конструкцию дорожного ограничения.

В аварии погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Шестеро пассажиров с различными травмами были госпитализированы. Сам водитель также получил повреждения и находился под охраной в больнице.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Назначены экспертизы, устанавливаются возможные соучастники. Ход расследования находится на контроле руководства СКР.

Анна Гречко