ВС РФ поддержал решение ФАС по делу о выдаче стройразрешений в Новороссийске

Верховный суд РФ отказал городской думе Новороссийска в удовлетворении кассационной жалобы по делу о выдаче разрешений на строительство. Об этом говорится в материалах картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Поводом стало обращение ООО СЗ «Строй-Ресурс», которому власти Новороссийска отказали в разрешении на строительство жилого комплекса и автостоянки. Основанием называлась приостановка жилищного строительства в городе за исключением проектов комплексного развития территории.

ФАС сочла отказ необоснованным, указав, что Градостроительный кодекс не предусматривает отсутствие договора КРТ как основание для отказа. Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд ранее подтвердили законность позиции антимонопольной службы.

Верховный суд РФ также оставил решение в силе. На момент рассмотрения жалобы спорный пункт правил землепользования в Новороссийске уже исключили, а нормативный акт изложили в новой редакции, где приоритет закреплен за строительством санаторно-курортных объектов.

Анна Гречко