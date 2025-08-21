Глава СКР поручил доложить по делу о домогательствах к школьнице на Кубани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях в отношении школьницы в одном из магазинов Краснодара. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Согласно распространившейся в соцсетях информации, 18 августа 2025 года в одном из магазинов краевого центра 22-летний мужчина делал несовершеннолетней предложения непристойного характера.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования.

Алина Зорина