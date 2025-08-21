В Темрюкском районе чиновники вернули деньги за использование служебных машин

По инициативе прокуратуры Темрюкского района за незаконное использование служебных автомобилей в бюджеты трех муниципальных образований вернули 6 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения законодательства об использовании муниципальной собственности и о противодействии коррупции. Выяснилось, что служащие трех муниципальных образований района эксплуатировали служебные автомобили в выходные и праздники для личных нужд. При этом они не оформляли путевые листы и не вносили записи в журнал их выдачи.

По итогам проверки прокуратура направила главам соответствующих образований информацию о необходимости возместить неправомерные траты в местные бюджеты. После рассмотрения обращений средства поступили в муниципальные бюджеты.

Кроме того, по представлению районного прокурора нарушители понесли дисциплинарное наказание.

Алина Зорина