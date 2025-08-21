Кубанские фабрики представят коллекции одежды на международной выставке в Москве

Предприятия легкой промышленности Краснодарского края продемонстрируют свою продукцию на международной выставке «CPM Осень 2025», которая пройдет в Москве с 2 по 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Коллективную экспозицию организуют совместно с Фондом развития промышленности края. На стенде Кубани будут представлены коллекции фабрик «Виво», «Адель Текс», «Централ» и «Шедо Групп» из Краснодара, Северского района и Приморско-Ахтарского округа. Производители покажут линейки женской и мужской одежды, включая изделия из джинсы, льна и шелка.

По данным Минпрома края, выпуск одежды в регионе остается одним из наиболее перспективных направлений. За первое полугодие 2025 года индекс производства составил 139,8% к аналогичному периоду 2024 года, а объем реализации превысил 2,4 млрд руб. (+11,7%).

По итогам весенней выставки кубанские производители заключили 188 контрактов на 49 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае за первое полугодие 2025 года было ликвидировано 94 предприятия, занимающихся производством одежды, что на 27% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Анна Гречко