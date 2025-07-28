На Кубани ликвидация швейных производств выросла на 27% за полгода

В Краснодарском крае за первое полугодие 2025 года было ликвидировано 94 предприятия, занимающихся производством одежды, что на 27% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда было закрыто 74 компании. Такие данные приводит «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Одновременно количество новых участников рынка в этом сегменте сократилось: за шесть месяцев 2025 года в регионе появилось 106 новых производителей одежды, на два меньше, чем годом ранее. Таким образом, по состоянию на 1 июля в Краснодарском крае в отрасли зарегистрировано порядка 1,2 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Среди возможных причин роста числа ликвидаций эксперты называют завершение действия ряда мер государственной поддержки, введенных в 2022 году. В частности, программы субсидирования предусматривали обязательство компаний работать на рынке не менее трех лет. Завершение этих сроков совпало с ростом количества закрытий, поскольку часть участников выходила на рынок под краткосрочные проекты, не предполагая длительного присутствия.

Дополнительным фактором стало изменение требований к обязательной маркировке продукции: с 1 марта 2025 года вступило в силу постановление правительства №883, расширяющее перечень подлежащей маркировке одежды. Новые нормы могли создать дополнительные сложности для небольших производителей, не готовых адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям.

Вячеслав Рыжков