Главные новости за 20 августа. Новороссийск

В Геленджике троих полицейских подозревают в получении взятки от наркоторговца

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора к компании «Терра-Н», являющейся собственником мусорного полигона в Новороссийске. Предприятие обязано выплатить 3,2 млн рублей в качестве компенсации за причиненный экологический ущерб.

В Новороссийске участника спецоперации осудили за попытку убийства. В ходе бытовой ссоры, возникшей на почве личных отношений, подсудимый нанес оппоненту ножевые ранения в область грудной клетки.

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на регулярные рейсы в Геленджик на зимний сезон. Полеты будут выполняться ежедневно на современных лайнерах Airbus A320, предлагающих пассажирам два класса обслуживания — эконом и бизнес.

Специалисты компании «Мостострой-11» (входит в «Нацпроектстрой») завершили производство и отгрузку коффердамов общим весом 2,8 тыс. т для ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

Роспотребнадзор не обнаружил никаких отклонений от нормативов в пробах воды Черного и Азовского морей, отобранных после происшествия с разливом мазута на участке от Геленджика до Абхазии.

В Новороссийске подготовили концепцию создания нового индустриального технопарка «Н-Порт». Управляющая компания завершила этап предпроектных работ и в настоящее время занимается формированием списка резидентов.

Однокомнатные квартиры стали абсолютным лидером продаж на рынке недвижимости Новороссийска: за первые восемь месяцев 2025 года на них пришлось 64% всех сделок.