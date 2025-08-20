В Новороссийске участника СВО осудили за попытку убийства на 10 лет

В Новороссийске участника спецоперации осудили за попытку убийства. В ходе бытовой ссоры, возникшей на почве личных отношений, подсудимый нанес оппоненту ножевые ранения в область грудной клетки, следует из картотеки Новороссийского гарнизонного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, обвиняемый С. Лазарев в 2021 году уже был судим по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначили 9,5 лет лишения свободы, однако 13 октября 2023 года мужчина был освобожден по ст. 80.2 УК РФ в связи с отбытием на СВО.

Инцидент произошел вечером 15 октября 2024 года в Абрау-Дюрсо. Согласно материалам дела, между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт на почве личных взаимоотношений с общей знакомой. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему удар кулаком в область груди, от которого тот упал на пол, после чего применил кухонный нож, нанеся пять ударов в грудную клетку оппонента.

В результате нападения потерпевший получил серьезные телесные повреждения, включая колото-резаные раны, гемоторакс и пневмоторакс, а также перелом ребра. Медицинская помощь была оказана своевременно, что предотвратило летальный исход.

В судебном заседании обвиняемый не признал свою вину, утверждая, что ранения были нанесены их общей знакомой. Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, его виновность в содеянном полностью подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, представленными сторонами.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), мужчину приговорили к 8,5 годам тюрьмы. Суд также решил прибавить к приговору неотбытый подсудимым ранее срок за убийство, назначив окончательное наказание в виде 10,5 лет в исправительной колонии особого режима.