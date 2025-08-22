Семейная ипотека и загородные дома: главные тренды жилья на Ставрополье

В Ставропольском крае 87% от суммы всех выданных ипотек за период январь—июль 2025 года — семейные. Относительно аналогичного периода прошлого года объем выданных жилищных кредитов с господдержкой для семей с детьми увеличился на 17%.

Фото: Сгенерировано нейросетью GigaChat от Сбера

За 7 месяцев текущего года жители Ставрополья оформили более 4,5 тыс. ипотечных договоров почти на 18 млрд рублей, из них 15,4 млрд оформлены по семейной ипотеке — это 87%. Около 13 млрд было выдано в 2024 году по той же программе.

Господдержкой пользуются и IT-специалисты, они получили свыше 136 млн рублей на покупку жилой недвижимости. Примечательно, что средний чек по IT-ипотеке составляет 5,6 млн рублей, это на 20% выше, чем у заемщиков по семейной.

Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка:

«Сейчас самая востребованная льготная программа — это семейная ипотека. Суммарный объем кредитования увеличился на 17% относительно прошлого года. Также выросла средняя сумма кредита: в 2024 году она составляла 4,1 миллиона, а в 2025-м это 4,6 миллиона рублей. Жители Ставрополья проявляют интерес к загородной недвижимости — на готовые дома и строящееся жилье. По объему выдачи ипотек в этом сегменте у нас лидирующие позиции в России».

По данным аналитиков Домклик, Ставропольский край занимает третье место в России по объему ипотечных кредитов на покупку загородных домов с долей 21,8%. Лидером стала Республика Калмыкия (30,3%), следом идет Республика Башкортостан (23,6%).