«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Геленджик на зимний сезон

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на регулярные рейсы в Геленджик на зимний сезон. Полеты будут выполняться ежедневно на современных лайнерах Airbus A320, предлагающих пассажирам два класса обслуживания — эконом и бизнес, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Особенностью зимнего расписания станет специальное бортовое обслуживание для пассажиров бизнес-класса: на рейсах из Геленджика будут предлагаться гастрономические сеты с южным колоритом.

Согласно данным на сайте авиакомпании, минимальная стоимость билета в эконом-классе на октябрь начинается от 9,5 тыс. руб. в одну сторону.

Воздушное сообщение между Москвой и Геленджиком было восстановлено 18 июля 2024 года после более чем двухлетнего перерыва — аэропорт не принимал регулярные рейсы с февраля 2022 года. Сейчас благодаря высокому спросу авиакомпания выполняет на этом направлении три рейса в сутки, а за первый месяц работы перевезла 17,8 тыс. пассажиров.

Все полеты выполняются строго в светлое время суток — с 8:30 до 20:00 по мск, что соответствует требованиям безопасности.