В Новороссийске более 60% покупателей предпочитают однокомнатные квартиры

Однокомнатные квартиры стали абсолютным лидером продаж на рынке недвижимости Новороссийска: за первые восемь месяцев 2025 года на них пришлось 64% всех сделок. Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков со ссылкой на федерального девелопера DOGMA.

Наибольшей популярностью пользуются лоты площадью 30–40 кв. м — такой метраж выбирают 58% покупателей. Основными клиентами являются люди в возрасте 30–34 лет (30% от общего числа), большинство из которых состоят в браке. Треть покупателей имеет месячный доход от 100 до 150 тыс. рублей.

Покупатели также проявляют растущий интерес к дополнительным опциям: каждый четвертый приобретает кладовую, а 15% — парковочное место.

«Сейчас рынок жилой недвижимости движется в сторону функциональных форматов и максимально продуманной инфраструктуры. Мы видим, что клиенты рассматривают покупку не только как решение жилищного вопроса, но и как инвестицию. Это напрямую отражается на продажах: однокомнатные квартиры стабильно показывают высокую динамику»,— отметил Алексей Некрасов, директор по продажам ГК DOGMA.