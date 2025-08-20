Под 3% годовых: какие суммы берут на обучение абитуриенты Ставрополья

Накануне нового учебного года некоторые абитуриенты оформляют льготный кредит на образование. По данным аналитиков Сбера, в Ставропольском крае подавляющее большинство заёмщиков – молодые люди до 25 лет.

Фото: Сгенерировано нейросетью GigaChat от Сбера

Одним из главных преимуществ образовательного кредита с господдержкой является низкая процентная ставка – всего 3% годовых. Кроме того, условия выплаты достаточно гибкие: максимальный срок погашения достигает 15 лет после завершения учёбы, причём первые годы студенты выплачивают лишь небольшую часть начисленных процентов. Заёмными средствами можно оплатить высшее и среднее профессиональное образование. В Ставропольском крае с января до середины августа оформили 643 договора почти на 80 млн рублей. Более 87% кредитов оформили люди до 25 лет, процент заёмщиков в возрасте от 25 до 30 лет всего 8%, более старшего возраста — ещё меньше.

Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка: «Мы наблюдаем, что абитуриенты и их родители стали чаще пользоваться кредитом на образование с господдержкой при ставке всего 3% годовых. Эта программа позволяет сконцентрироваться на образовании, а не на поиске средств для оплаты. Абитуриент может выбрать для поступления любое аккредитованное учебное заведение Ставропольского края и не ограничивать себя в выборе профессии, если этот выбор зависит от стоимости обучения».

Чаще всего для оплаты обучения берут суммы до 200 тыс. рублей. На сегодняшний день более 250 тысяч россиян воспользовались этой возможностью. Спрос стабильно растёт — в среднем на 40% в год. С начала года банк уже выдал 42 тысячи таких кредитов на общую сумму 7,4 млрд рублей, при этом основной объём выдач традиционно приходится на период перед началом учебного года.