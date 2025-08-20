Суд взыскал с «Терра-Н» 3,2 млн рублей за загрязнение почв

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора к компании «Терра-Н», являющейся собственником мусорного полигона в Новороссийске. Предприятие обязано выплатить 3,2 млн рублей в качестве компенсации за причиненный экологический ущерб, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основанием для судебного разбирательства стали результаты проверки, в ходе которой специалисты ведомства зафиксировали загрязнение почвенных ресурсов. Исследование, проведенное специалистами «Центра лабораторного анализа и технических измерений» (ЦЛАТИ) по ЮФО, подтвердило факт попадания фильтрата с полигона твердых коммунальных отходов на прилегающую территорию, что привело к загрязнению участка площадью 240 кв. м.

В пресс-службе Росприроднадзора отметили, что компания отказалась от добровольного возмещения ущерба, что стало причиной для обращения в суд. Арбитражный суд, рассмотрев все материалы дела, принял решение полностью удовлетворить исковые требования надзорного органа.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что владелец полигона «Терра-Н» оспаривал в суде обвинения в экологическом ущербе. В компании утверждали, что в протоколах отсутствуют данные о температуре при перевозке, что могло повлиять на результаты анализов.