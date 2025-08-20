В Новороссийске подготовили концепцию технопарка «Н-Порт»
В Новороссийске подготовили концепцию создания нового индустриального технопарка «Н-Порт». Управляющая компания завершила этап предпроектных работ и в настоящее время занимается формированием списка резидентов, сообщили «Ведомости Юг» в министерстве промышленной политики Краснодарского края.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
При этом ключевые вопросы, такие как обращение инвестора к региональным властям для подписания официального соглашения и объем планируемых инвестиций, пока остаются без детализации.
Специализацией частного технопарка должно стать производство металлоконструкций и робототехники, включая разработку роботов для логистики, портовой инфраструктуры и агропромышленного комплекса. Реализацию проекта планируется завершить к 2027 году.