Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске подготовили концепцию технопарка «Н-Порт»

В Новороссийске подготовили концепцию создания нового индустриального технопарка «Н-Порт». Управляющая компания завершила этап предпроектных работ и в настоящее время занимается формированием списка резидентов, сообщили «Ведомости Юг» в министерстве промышленной политики Краснодарского края.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

При этом ключевые вопросы, такие как обращение инвестора к региональным властям для подписания официального соглашения и объем планируемых инвестиций, пока остаются без детализации.

Специализацией частного технопарка должно стать производство металлоконструкций и робототехники, включая разработку роботов для логистики, портовой инфраструктуры и агропромышленного комплекса. Реализацию проекта планируется завершить к 2027 году.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все