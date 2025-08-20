Изготовление коффердамов для подъема танкеров «Волгонефть» завершили

Специалисты компании «Мостострой-11» (входит в «Нацпроектстрой») завершили производство и отгрузку коффердамов общим весом 2,8 тыс. т для ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщил руководитель обособленных производственных цехов предприятия Иван Катаев, конструкции отличаются уникальными техническими характеристиками: выполнено 75 км сварочных швов, осуществлена нестандартная сборка понтона П2 с интеграцией крупногабаритной трубы диаметром 1420 мм. Особую сложность представляли сварочные работы в замкнутых пространствах, для которых потребовалось использование специальных масок с фильтрами.

В настоящее время все металлоконструкции доставлены в порт Новороссийск, где специалисты компании «Дороги и мосты» приступили к их сборке и сварке.

Утилизация затонувших судов будет проводиться в четыре этапа до 2026 года. После подрезки выступающих элементов и установки коффердамов для временной локализации, специалисты проведут откачку мазута, после чего осуществят подъем как фрагментов танкеров, так самих ограждающих конструкций.