Роспотребнадзор не выявил отклонений от норм в воде Черного моря

Роспотребнадзор не обнаружил никаких отклонений от нормативов в пробах воды Черного и Азовского морей, отобранных после происшествия с разливом мазута на участке от Геленджика до Абхазии. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в ходе встречи с журналистами в информационном агентстве ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

«На сегодняшний день в воде Черного моря и Азовского моря, от Геленджика до границы с Абхазией, никаких отклонений от норм нет»,— заявила она.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что по результатам проведенных исследований был сделан вывод об отсутствии рисков выноса мазута на черноморское побережье в других точках, кроме района Анапы.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. т мазута.