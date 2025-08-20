В Геленджике троих полицейских подозревают в получении взятки от наркоторговца

В Геленджике выявили незаконные действия сотрудников местного отдела МВД. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным регионального ведомства, трое полицейских и неустановленные должностные лица получили от гражданина взятку в размере 2 млн рублей и автомобиль Audi Q5 стоимостью около 3 млн рублей. Взятку передали за непривлечение к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств).

В результате одного из участников преступления уволили со службы, еще двоих отстранили. По данным регионального ведомства, сейчас решается вопрос об их увольнении.

По данным ряда Telegram-каналов, речь идет о замначальника отдела и двух оперативниках, которые познакомились с предполагаемым наркоторговцем в январе 2025 года. Вместо задержания они, по предварительным данным, потребовали от него 5 млн руб., после чего сошлись на меньшей сумме и автомобиле Audi Q5. Машину позже реализовали через знакомых.