Где может пройти встреча Путина и Зеленского: Рим, Женева и другие варианты

18 августа президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, после чего вызвался организовать двустороннюю встречу президентов России и Украины. Мировые политики и СМИ сразу начали предлагать лучшее для этого место. Какие варианты называют и что предпочли бы Путин и Зеленский — в подборке «Ъ».

Фото: Ian Langsdon / AP Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин в 2019 году

Москва

Путин в телефонном разговоре с президентом США предложил встретиться с Зеленским в Москве. Зеленский сразу сказал «нет». Об этом сообщил источник AFP. Кремль данный разговор не подтвердил.

Рим

Премьер Италии Джорджа Мелони предложила провести трехсторонний саммит в Риме. Это предложение поддерживают Трамп и Зеленский, сообщает Sky News.

МИД Италии заявил о готовности провести трехсторонний саммит. Однако дипломатический источник «РИА Новости» считает маловероятным вариант с Римом.

Женева

Встречу в Женеве предложил провести президент Франции Эмманюэль Макрон. «Возможно, в Швейцарии, я выступаю за Женеву. Или это будет другая страна. В прошлый раз двусторонние консультации проводились в Турции, в Стамбуле»,— сказал он в интервью TF1.

Путин предпочитает этот вариант, отмечает телеканал Sky News. Швейцария уже заявила о готовности предоставить российскому президенту иммунитет.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. Российские власти говорили, что не признают МУС и считают его нелегитимным. Власти Швейцарии неоднократно заявляли, что не видят проблем с участием президента РФ Владимира Путина во встречах по Украине на территории Швейцарии, несмотря на ее обязательства в соответствии с Римским статутом. Согласно ему, Швейцария обязана исполнять ордера на арест, выданные Международным уголовным судом (МУС).

Будапешт

О встрече Путина и Зеленского в Венгрии сообщил Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США. Sky News также упоминал Будапешт в качестве одного из вариантов.

Стамбул

Власти Турции 13 августа снова предложили Стамбул в качестве площадки для проведения переговоров, ссылаясь на опыт в их организации. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в Анкаре.

«Конкретных решений пока нет, но предложение в силе, прозвучало буквально вчера, во время переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским»,— сказал собеседник агентства.

Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8 августа заявил о готовности организовать переговоры Трампа, Путина и Зеленского «во имя мира». Однако он сомневается, что Зеленский приедет на эту встречу.

«Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева, определились — через месяц будет эта встреча»,— сказал Лукашенко в интервью Time.

Другие предложения

СМИ называют Хельсинки и страны Ближнего Востока в качестве возможной площадки для проведения мирной конференции по Украине.

